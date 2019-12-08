Jeremain Lens: Beni eleştirenler haklı

Son golün asistini yapan Hollandalı oyuncu, şu ana kadar iyi performans sergileyemediğini kaydederken, "Herkes eleştiriyor bunda da haklılar. Şu ana kadar yeteri kadar performans gösteremedim, farkındayım. Burada olduğum sürece her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu akşam da katkı verebildiğim için mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağının netleşmediğini belirten Lens, "Geleceğin ne olacağını bilemeyiz, bu akşamla ilgili konuşmak zorundayız. Bu akşam önemli bir galibiyet aldık, geleceğin ne göstereceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.