Jean Michael Seri'nin son durumu taraftarları mest etti

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Forvet müjdesini verdi! 'Yarın açıklanacak' Forvet müjdesini verdi! 'Yarın açıklanacak' Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu ayrıca forvet transferinin yarın açıklanacağını duyurdu.

Sır gibi saklanan transferde mutlu son Sır gibi saklanan transferde mutlu son 'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim' 'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim' Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam' 30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam' Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.

Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı! Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı! Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.