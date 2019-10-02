Jean Michael Seri: Bizim için referans maçı oldu

Seri, Fatih Terim'in kendilerini maçtan önce motive ettiğini belirterek, "Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce "Onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz. Galatasaray'ın kim olduğunu gösterin" dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Fildişili yıldız, "Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ancak olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.