Jean Michael Seri: Bizim için referans maçı oldu
Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri, Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.
Seri, Fatih Terim'in kendilerini maçtan önce motive ettiğini belirterek, "Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce "Onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz. Galatasaray'ın kim olduğunu gösterin" dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.
Fildişili yıldız, "Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ancak olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.