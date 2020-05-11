Jardel, Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı attı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da sürpriz istifa Galatasaray'da sürpriz istifa Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ve ligler tescil edildi, şampiyon yok! Ve ligler tescil edildi, şampiyon yok! Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

Basketbolda liglerle ilgili karar verildi Basketbolda liglerle ilgili karar verildi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Bir transfer daha Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Yılın transferini Emre Belözoğlu bitiriyor Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.