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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:35
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:35

Jardel, Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı attı

Jardel, Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı attı

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Galatasaray'ın eski golcü ismi Mario Jardel, sosyal medyada yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Eski Brezilyalı yıldız, Sarı - Kırmızılı ekipte oynadığı sezona ait bir paylaşım yaptı. 2000 yılında gerçekleşen Galatasaray - Real Madrid Süper Kupa Finali'ne ait gönderide o dönem birlikte oynadığı Emre Belözoğlu'nun üstüne çarpı atan Jardel'in paylaşımı çok konuşuldu. İşte o gönderi...

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