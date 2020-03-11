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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 14:15
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 14:15

Japonya'daki basketbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Japonya'daki basketbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

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Japonya 1. ve 2. basketbol liglerinde 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

Artan sağlık endişeleri yüzünden 26 Şubat-11 Mart tarihlerindeki 99 maçı erteleyen Japonya Profesyonel Basketbol Ligleri (BLG) yönetimi, salgının büyümemesi için yeni tedbirler aldı.

BLG'den yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde oynanacak 1. ve 2. liglerdeki 131 karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

3. lig müsabakaları da 12 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

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