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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 11:07
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  • 20 Mart 2020 Cuma 11:07

Japonya'da 1,2 ve 3. futbol liglerinde bu sezon küme düşme kaldırıldı

Japonya'da 1,2 ve 3. futbol liglerinde bu sezon küme düşme kaldırıldı

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Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

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