Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'da koronavirüs tespit edildi

Japon basınında yer alan haberlere göre; Kozo Tashima, semptompların belirmesinin ardından teste girmişti.
Tashima, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyordu.
(Sporx)
Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u gündemine aldı. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, başarılı defansı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.