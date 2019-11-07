Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7425
  • 6,3496
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti

Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti

Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti

Bir dönem Galatasaray’da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı.

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Cape Town City'nin başına geçti.

Cape Town City Kulübü'nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.


Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
<p>Beylikdüzü- Cevizlibağ hattında çalışan metrobüsün sevimli yolcusu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz

Sevimli Köpeğin Metrobüs Yolculuğu Gülümsetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da korkutan görüntü! Balon balıkları saniyeler içinde paramparça ettiler

Kaçak elektrik kullananları drone yakaladı! Yasal işlem başlatıldı