  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Jailson'la yolun sonu

Jailson'la yolun sonu

Paylaş

AA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson ile kesin olarak yollar ayrıldı. Jailson, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Brezilya basınından Globo Esporte, Jailson'un Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştığını ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını yazdı.

HATAY MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan, Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Hatayspor-Başakşehir
CANLI | Hatayspor-Başakşehir

CANLI | Hatayspor-Başakşehir

Josef de Souza Beşiktaş'ta
Josef de Souza Beşiktaş'ta

Josef de Souza Beşiktaş'ta

Jailson'la yolun sonu
Jailson'la yolun sonu

Jailson'la yolun sonu

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a Oğuzhan'dan kötü haber
Beşiktaş'a Oğuzhan'dan kötü haber

Beşiktaş'a Oğuzhan'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te
Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

Lucas Biglia, resmen Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı.

Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor
Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor

Bitti bu iş! Kenan Karaman transferi resmen açıklanıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferinde sona geldi. Turuncu-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf ile son detayları görüşüyor.

İşte Galatasaray'ın transfer listesi
İşte Galatasaray'ın transfer listesi

İşte Galatasaray'ın transfer listesi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği
Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği

Futbolda yolsuzluğa karşı BM ve FIFA'dan iş birliği

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolda yolsuzluk ve suçla mücadele alanında iş birliğini hedefleyen bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor
Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor

Galatasaray yıldız oyuncuya imza attırıyor

Sarı kırmızılıların anlaştığı Wilshere'ın gelecek hafta İstanbul'da olması bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.