Jailson'la yolun sonu

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson ile kesin olarak yollar ayrıldı. Jailson, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.
Brezilya basınından Globo Esporte, Jailson'un Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştığını ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını yazdı.
HATAY MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Öte yandan, Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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