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Jailson: Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum

Jailson: Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Trabzonspor ile 90+6. dakikada gelen golün ardından 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mücadele ettiklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Sanırım bütün ekibi son dakikaya kadar mücadele ettikleri için tebrik etmem gerekiyor. Bir kişi eksik oynuyorduk ama maçı bırakmadık. Taraftara da teşekkür ederim, bizi son ana kadar desteklediler." dedi.

Bu şekilde oynarlarsa daha iyi olacaklarını kaydeden Brezilyalı, "Fenerbahçe böyle bir durumda olmaya alışık değil. Bunu saha içerisinde çok çalışarak düzeltebiliriz. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle devam etmeliyiz, galibiyet almalıyız ki Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini belirten Jailson, "Kontratım var ve burada olmaktan mutluyum. Hocamızın da dediği gibi geniş kadro var. Zamanı gelince herkes oynayacak. Şans gelene kadar sabırlı olmalıyız." diye konuştu.

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