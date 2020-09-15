Jack Grealish 5 yıllığına Aston Villa'da

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden Trabzonspor'a 3 yeni transfer birden Son gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia'dan Gregore için temaslar başladı.

Herkesi ters köşeye yatırdı! G.Saray derken... Herkesi ters köşeye yatırdı! G.Saray derken... Süper Lig'de yeni sezona 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici ile temasa geçti. Yeşil-Siyahlılar, tecrübeli futbolcuya teklifini iletirken Mehmet Ekici'den cevap bekliyor.

Kalinic'e 14 yabancı engeli Kalinic'e 14 yabancı engeli Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.

Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor Galatasaray'da Falcao ve Arda kulübeye çekiliyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz' Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz' Tottenham'da gündem Alexander Sörloth... Teknik direktör Mourinho'nun Sörloth hakkındaki sözlerinin ardından sosyal medyada Londra kulübünün taraftarları ayaklandı.