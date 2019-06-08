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08 Haziran 2019 Cumartesi 19:08 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:08

İzlanda'dan tek gollü galibiyet

İzlanda'dan tek gollü galibiyet

İzlanda ile Arnavutluk, UEFA Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçında karşı karşıya geldi. A Milli Takımı'mız grupta çekiştiği İzlanda, Arnavutluk'u sahasında 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Şampiyonası H Grubunda rakiplerimizden İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İzlanda mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İzlanda'nın, Arnavutluk karşısındaki golünü 22. dakikada Johann Berg Gudmundsson'dan geldi.

GRUPTA SON DURUM

H grubunda Fransa 6 puan ile liderliğini sürdürürken, A Milli Takım 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Arnavutluk karşısında aldığı 3 puan ile puanını 6'ya çıkaran İzlanda, bir maç fazlası ile 3. sırada yer alıyor. Bu takımları sırası ile Arnavutluk, Andora ve Moldova takip ediyor.

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