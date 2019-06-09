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09 Haziran 2019 Pazar 23:49 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 23:54

İzlanda'da büyük skandal!

İzlanda'da büyük skandal!

Salı günü İzlanda ile oynayacak Milli Takımımız, ülkeye girişti üç saat bekletildi.

Burak Yılmaz, İzlanda'daki skandalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ise TRT Spor'a, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, milli takım oyuncularımızın bavulları didik didik aranırken, pasaport kontrolünde ise uzun süre bekletildiler.

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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