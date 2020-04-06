İzin yoksa oynayamayız!

AKŞAM
UEFA Başkanı Ceferin, “Almanya, ligleri en geç mayısın 2. haftasında başlatmak istiyor. Oyuncuların sağlığının ön planda olduğu her yol doğrudur. Bu Bundesliga’nın kendi kararı. Eğer sezonu seyircili tamamlayalım diyerek herkesin sağlığı riske edilirse bu benim için yanlış olur. Finansal Fair Play konusunda Almanya 1 yıl süreyle lisans şartlarını askıya aldı. Bu bizim için de iyi bir düşünce olabilir” dedi.
LİSANS ŞARTLARI ASKIYA!
Avrupa futbolunun patronu, “Çok sayıda kulüp finansal zorluklar yaşarken bizim de esnek olmamız gerekiyor. Çünkü şu anda FFP şartlarını yerine getirmeleri zor. Biz de şimdilik bunu askıya alıp sezonun bitmesini bekleyeceğiz. Ama Almanya’da yapılanı kendimiz için de opsiyon olarak tutuyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’yle birlikte Avrupa’daki diğer yerel ligleri de bitirmek en büyük amacımız” diye konuştu.
BELÇİKA’YLA ÇÖZÜM YAKIN
Aleksander Ceferin, “Avrupa kupaları temmuz, ağustos gibi oynanmalı. Eylül-ekimde bunu tamamlayamayız. Sezonun tamamen iptali düşünülebilir mi? Eğer yetkililer izin vermezse oynayamayız. Bu yerel ligler için de geçerli. Belçika, ligi erken bitirerek tek taraflı karar aldı. Önce yardım isteyip sonra bana böyle uygun denmez. Belçika ve onlar gibi düşünenlerin gelecek sene Avrupa’ya katılımı riske girer. Belçika’yla konuştum. Şu anda bir çözüme yakınız” ifadelerini kullandı.
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