'İyi yerlere gelecek'

BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Pedro Rebocho, özelliklerini anlattı.

AKŞAM

Portekizli sol bek. “Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Ancak işler kötü gitse, de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez” sözleriyle oyun karakterini özetledi. Guingamp’ın Hocası Patrice Lair de, “Pedro Rebocho ayrılmak üzere. Çok iyi bir futbolcu. Harika bir insan. Çok profesyonel. Eğer böyle devam ederse daha da ileri gidecek” ifadesini kullandı.