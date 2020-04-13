Ivan Rakitic'ten Barcelona yönetimine tepki: Patates torbası değilim

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'Antwerp'i reddetti çünkü Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere' 'Antwerp'i reddetti çünkü Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere' Belçika basını, teknik direktör Marc Wilmots'un Antwerp'in teklifini Fenerbahçe için reddettiğini yazdı. Habere göre 51 yaşındaki teknik adam, Sarı-Lacivertlilerle anlaşmak üzere.

Terim'in raporu şaşkınlık yarattı: Hepsini satabilirsiniz Terim'in raporu şaşkınlık yarattı: Hepsini satabilirsiniz Koronavirüsü yenen ve sahalara geri dönen Fatih Terim, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle görüşen deneyimli teknik adam, Fernando Muslera hariç diğer yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti. Falcao, Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes gibi yabancıların da iyi bir teklif gelmesi durumunda gelir elde etmek için satılabileceğini ifade eden Terim'in bu yaklaşımı şaşkınlık yarattı.

Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Ali Koç'a dedim... Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Ali Koç'a dedim... Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...

Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs... Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs... Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Küme düşüp gelecek! Küme düşüp gelecek! İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.