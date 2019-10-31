İttifak Holding Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması: Her şeyin farkındayız!

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Kupası’ndan elenmemiz beklemediğimiz bir durumdu. Bir üst tura çıkamamak hem bizi hem de camiamızı derinden üzdü. Başta Sayın Hocamız olmak üzere hepimizi sonuçtan daha çok futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu maçı unutup lige geri dönmek durumundayız.

Son haftalarda aldığımız sonuçlar nedeniyle hedeflerimizden biraz uzaklaşmış gibi görünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda üst sıralara yükselmek ve orada tutunmak için Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor.