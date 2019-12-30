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  3. İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman ile yollar ayrılıyor! İlk aday Tolunay Kafkas

İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman ile yollar ayrılıyor! İlk aday Tolunay Kafkas

İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman ile yollar ayrılıyor! İlk aday Tolunay Kafkas

İttifak Holding Konyaspor’da Aykut Kocaman dönemi sona eriyor. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Yeşil-Beyazlılarla tecrübeli teknik adamın yolları ayrılıyor. Kocaman’ın yerine düşünülen ilk isim ise Tolunay Kafkas.

10 maçtır kazanamayan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman depremi... 3 hafta önce istifa sinyali veren deneyimli teknik adam için yönetim "Arkandayız" mesajı verip yola devam kararı alınmıştı. Ancak Alanya deplasmanında da son dakikada gelen mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı tavan yaptı. Mücadeleden sonra ikinci yarı için bir durum değerlendirmesi yapacaklarını vurgulayan Kocaman, yönetimle görüşecek. Toplantıda tarafların ayrılık kararı almasına kesin gözle bakılıyor. Konyaspor'da teknik direktörlük koltuğu için en ciddi adayın ise Tolunay Kafkas olduğu öğrenildi.

5 GALİBİYET

Rıza Çalımbay'la kazandığı maçın ardından yollarını ayırıp takımın başına Aykut Kocaman'ı 3. kez getiren Konyaspor için sonraki son derece kötü gitmişti. Tecrübeli hoca yönetiminde bu dönemde 40 maça çıkan Konyaspor, yalnızca 8 maç kazanabildi, 32 karşılaşmadan ise hüsranla ayrıldı.

(Fanatik)


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