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  3. İtalyanlardan Başakşehir skandalı! Tepki gelince özür dilediler!

İtalyanlardan Başakşehir skandalı! Tepki gelince özür dilediler!

İtalyanlardan Başakşehir skandalı! Tepki gelince özür dilediler!

UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinde Sporting Lizbon'un rakibi olarak Beşiktaş'ı gösteren La Gazzetta dello Spot’a, Medipol Başakşehir'den tepki geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

İtalya’nın saygın gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Spot, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinde Sporting Lisbon’un rakibi olarak Beşiktaş’ı göstermesi tepkilere yol açtı.

'ÜZGÜNÜZ HATA YAPTIK'

Medipol Başakşehir’in resmi Twitter hesabı, La Gazzetta dello Spot’u mention’layarak “Kulüp logomuz hakkında emin misiniz?” derken, dello Sport ise “Üzgünüz hata yaptık, lütfen özrümüzü kabul edin” yanıtını verdi.

Alman devi Borussia M’Gladbach’ı deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek son Avrupa Ligi’nde son 32’ye kalan Medipol Başakşehir, Portekiz’in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon’la eşleşmişti.


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