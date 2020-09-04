İtalyanlar Vedat Muriqi için geri sayıma geçti

Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.

Vedat Muriqi transferinde son düzlüğe girildi... İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Lazio, Fenerbahçe’ye son teklifi ni yaptı ve tarafl ar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Vedat’ın birkaç gün içinde Başkent Roma’ya iniş yapacağını duyurdu. Gazete haberinde; Kosovalı forvetin Lazio tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını da vurguladı. Lazio, Vedat için Fenerbahçe’ye 16 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek. Sarı-Lacivertliler, bu paranın %15’lik kısmını ise yapılan anlaşma gereği Çaykur Rizespor’a verecek. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Vedat, F.Bahçe’nin son üç hazırlık maçında forma giymemiş ve tribünden mücadeleleri seyretmişti

