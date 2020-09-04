İtalyanlar Vedat Muriqi için geri sayıma geçti

Vedat Muriqi transferinde son düzlüğe girildi... İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Lazio, Fenerbahçe’ye son teklifi ni yaptı ve tarafl ar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Vedat’ın birkaç gün içinde Başkent Roma’ya iniş yapacağını duyurdu. Gazete haberinde; Kosovalı forvetin Lazio tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını da vurguladı. Lazio, Vedat için Fenerbahçe’ye 16 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek. Sarı-Lacivertliler, bu paranın %15’lik kısmını ise yapılan anlaşma gereği Çaykur Rizespor’a verecek. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Vedat, F.Bahçe’nin son üç hazırlık maçında forma giymemiş ve tribünden mücadeleleri seyretmişti
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
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