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  3. İtalyanlar Denis Vavro'yu Trabzonspor'a yazdı

İtalyanlar Denis Vavro'yu Trabzonspor'a yazdı

İtalyanlar Denis Vavro'yu Trabzonspor'a yazdı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Kopenhag’ın genç stoperi Denis Vavro ile ilgileniyor.

İtalya'da yayın yapan Cittaceleste televizyonu, Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki Slovak stoper Denis Vavro için Trabzonspor'un devrede olduğunu iddia etti.

Lazio'nun da ilgilendiği belirtilen 23 yaşındaki 1.93 boyundaki Denis Vavro, geride kalan sezonda takımıyla 50 maça çıktı ve 2 gol attı.

Vavro, Slovakya Milli Takımı'nda da oynuyor.

(Sabah)

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