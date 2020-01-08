İtalyan ve Yunan basını yazdı: Fener'e Komşu'dan sol bek!

Genç futbolcunun transferinde Napoli ile Marsilya'nın da devreye girdiği belirtilirken, kısa sürede önemli gelişmelerin yaşanacağı ileri sürüldü. Bu 3 kulüp arasında Yunan ekibinin kapısını çalan ilk takımın da Fenerbahçe olduğu kaydedildi.
BREZİLYA ASILLI YUNAN
Fenerbahçe'nin Olympiakos'taki 3. sezonunda fazla forma şansı bulamayan Koutris'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek Brezilya asıllı Yunan futbolcu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada forma giydi. Profesyonel kariyerinde Yunanistan dışına çıkmayan genç oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Ergotelis'te başlayan Koutris, daha sonra PAS Giannina ve son 3 sezondur da Olympiakos forması giyiyor.
(Fotomaç)
Başakşehir ve 33 yaşındaki futbolcu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Eğer G.Saray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” şeklinde konuştu.
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