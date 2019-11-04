Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6972
  • 6,3653
  • 278.088
  • 99301.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İtalyan futbolundaki ırkçılığın kurbanı yine Balotelli

İtalyan futbolundaki ırkçılığın kurbanı yine Balotelli

İtalyan futbolundaki ırkçılığın kurbanı yine Balotelli

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarları, Brescia'nın yıldız futbolcusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının, ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli topu tribünlere atarak tepkisini gösterdi.

İtalyan futboluna ırkçılık vakaları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu.

Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.

Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Serie A'da dün de Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
Şimdi de övgü yağdırdı! 'Can akıllı çocuk'
Aleyna Tilki'ye ne oldu? Hareketi dikkat çekti
Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?
Aşık ve Sarnıç cephesinde flaş gelişme!
<p>Yüksek kesimlere yağan karla birlikte farklı renklere bürünen Uzungöl, muhteşem doğa görüntüsüyle

Uzungöl´ün Hayran Bırakan Manzarası Havadan Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Yeşilçam’ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden fotoğraflar

Vodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin