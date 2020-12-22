İtalyan ekipleri Taylan Antalyalı için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Sabah

Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.

Bu sezon Galatasaray'ın en formda oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yönetim ödüllendirmeye hazırlanıyor ancak Avrupa kulüpleri ise sarı-kırmızılı ismi transfer etmek istiyor.



DEVRE ARASINDA MAAŞINA ZAM

Yüzde 15 indirimi kabul eden ve yıllık garanti ücreti 200 bin Euro seviyesine inen Taylan, ilk 11'in en az kazanan oyuncusu konumunda. Sarı-kırmızılı yetkililer, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı aldı.

İTALYANLARDAN KANCA

Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı. Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı.

SASSUOLO, BOLOGNA VE CAGLIARI

Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin de Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

MARCAO’YA TEKLİF BEKLERKEN TAYLAN…

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen Galatasaray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.