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  • İtalyan basketbol takımlarından VL Pesaro'nun 2 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 17:38
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 17:51

İtalyan basketbol takımlarından VL Pesaro'nun 2 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi

İtalyan basketbol takımlarından VL Pesaro'nun 2 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi

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İtalya Basketbol Ligi takımlarından VL Pesaro, 2 oyuncusunda koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

İtalya Ligi basketbol ekiplerinden VL Pesaro Basket, iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya Basketbol Ligi’nde karşılaşmalar, ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle uzun süredir sekteye uğrarken Victoria Libertas Pesaro Basket takımı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdaki iki basketbolcunun koronavirüse yakalandığını belirtti. Kulüp, ayrıca sağlık otoritelerinin önerilerini takiben gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. İtalyan ekibinde iki Amerikalı oyuncu Troy Williams ve Zach Thomas, ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma kararı almıştı.

Pesaro Basket, İtalya Ligi’nde oynadığı 20 karşılaşmada aldığı 1 galibiyetle son sırada yer alıyor.

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