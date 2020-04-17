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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 12:16
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 12:16

İtalyan basınına göre Fenerbahçe'nin Jose Callejon'u transfer etmesi hayal

İtalyan basınına göre Fenerbahçe'nin Jose Callejon'u transfer etmesi hayal

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Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.

Önümüzdeki sezon Napoli ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon için devrede olduğu öne sürülen Fenerbahçe için, İtalyan basını bugün yeni bir iddia ortaya attı. Oyuncunun transferinde geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye ciddi bir rakip çıktığını ve 33 yaşındaki oyuncu için Valencia ile Sevilla’nın da devrede olduğunu yazan Çizme basını, bugün de sarı-lacivertlilerin bütçe sıkıntısı nedeniyle bu transferde başarılı olmayacağını belirtti. İtalyanlar, Finansal Fair Play nedeniyle Fenerbahçe’nin sıkıntılı günler geçirdiğini ve Callejon için yıllık 3 milyon Euro bandına yakın bir ücret teklif edemeyeceği için transferde başarılı olmayacağını iddia etti.

2013-2014 sezonunda Real Madrid’den Napoli’ye transfer olan Jose Callejon, 7 sezondur İtalya’da forma giyiyor. Sağ ve sol kanatta mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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