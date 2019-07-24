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  3. İtalyan basını, Napoli'nin kadroda düşünmediği Lorenzo Tonelli'yi Beşiktaş'a yazdı

İtalyan basını, Napoli'nin kadroda düşünmediği Lorenzo Tonelli'yi Beşiktaş'a yazdı

İtalyan basını, Napoli'nin kadroda düşünmediği Lorenzo Tonelli'yi Beşiktaş'a yazdı

Stoper transferi arayışında olan Beşiktaş'a İtalya'dan Lorenzo Tonelli yazıldı. İtalyan basını, Napoli'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın talip olduğunu belirtti.

Asıl mevkiisi stoper olan ve zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Tonelli'yi Napoli'nin satmak istediği ve Beşiktaş'ın talipler arasında olduğu kaydedildi.

TONELLI İÇİN 4 ADAY VAR

Siyah beyazlı ekibin dışında Tonelli ile La Liga'dan Real Betis, İtalya Serie A'dan ise Lecce ve Brescia'nın ilgilendiği açıklandı.

GEÇEN SEZON KİRALANMIŞTI

Geçen sezonu kiralık olarak Sampdoria'da geçiren Lorenzo Tonelli, takımıyla 20 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Napoli'nin 3 yıl önce 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu, geçen sezon 500 bin euro kiralama ücreti ile Sampdoria'ya gitmişti.

(Sporx)

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