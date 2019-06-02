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02 Haziran 2019 Pazar 10:21 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 10:23

İtalyan basını, Francesco Caputo'yu Fenerbahçe'ye yazdı

İtalyan basını, Francesco Caputo'yu Fenerbahçe'ye yazdı

Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç’le prensip anlaşması yapan ancak henüz kulübüne resmi teklif götürmeyen Fenerbahçe’nin İtalyan golcü Francesco Caputo için atağa kalktığı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, küme düşen Empoli’de forma giyen 31 yaşındaki sağ ayaklı santrforu Sarı-Lacivertliler’in kulübünden istediği yazıldı. Empoli’nin iki yıl daha sözleşmesi olan Caputo’nun bonservisi için 3.5 milyon euroluk fiyat bildirdiği, Kanarya’nın ise indirim isteyip beklemeye geçtiği vurgulandı

Bu arada Fenerbahçe, Werder Bremen’den ayrılan Alman golcü Max Kruse’ye yıllık 1.9 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Kruse transferinin bayram sonrası resmiyet kazanması bekleniyor.

(Star)

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