İtalya'da tüm spor organizasyonları iptal edildi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bu konuda son sözü söyleyecek.
Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020'de açılış maçı İtalya ile A Milli Takımımız arasında 12 Haziran'da Roma'da oynanacak. UEFA Başkanı Ceferin ise bu konuda hazırlıklı olduklarını ve endişeleri bulunmadığını açıklamıştı
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları ise oynanmaya devam edecek.
İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.
Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.