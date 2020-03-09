İtalya'da tüm spor organizasyonları iptal edildi

İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bu konuda son sözü söyleyecek.

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020'de açılış maçı İtalya ile A Milli Takımımız arasında 12 Haziran'da Roma'da oynanacak. UEFA Başkanı Ceferin ise bu konuda hazırlıklı olduklarını ve endişeleri bulunmadığını açıklamıştı

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları ise oynanmaya devam edecek.