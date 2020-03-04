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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 22:39
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 22:39

İtalya'da tüm maçlar seyircisiz oynanacak

İtalya'da tüm maçlar seyircisiz oynanacak

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ülke genelinde çok sayıda can kaybına sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan 2020 tarihine kadar tüm maçlar seyircisiz olarak oynanacak. Koronavirüs sebebiyle İtalya Kupası yarı final rövanş maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, çok sayıda futbol maçının ertelenmesine neden oldu.

İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu kez İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) koronavirüs nedeniyle tüm maçların 3 Nisan 2020'ye kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

İtalyan hükümeti öte yandan kapalı alanda insanların buluştuğu etkinliklerin iptaline karar verdi. Tiyatro, sinema, spor etkinlikleri vb. etkinliklerde durdurulma kararı ay sonuna kadar devam edecek.

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