İtalya'da tüm maçlar seyircisiz oynanacak

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, çok sayıda futbol maçının ertelenmesine neden oldu.
İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Bu kez İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) koronavirüs nedeniyle tüm maçların 3 Nisan 2020'ye kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.
İtalyan hükümeti öte yandan kapalı alanda insanların buluştuğu etkinliklerin iptaline karar verdi. Tiyatro, sinema, spor etkinlikleri vb. etkinliklerde durdurulma kararı ay sonuna kadar devam edecek.
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve final için büyük avantaj sağladı.
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.
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