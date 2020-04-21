İtalya'da tartışma büyüdü!

Çizme'de liglerin oyanayıp oynanmaması konusunda sağlık bakanı ile federasyon başkanı birbirine girdi.

AKŞAM

İtalya’da Sağlık Bakanı ile Futbol Federasyonu birbirine girdi. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, liglerin başlaması ile ilgili topu sağlık bakanına attı. Gabriele Gravina, “Sağlık Bakanlığı’ndan ligleri başlatabilmek için onay bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise, “Günde 400 kişinin halen hayatını kaybettiği bir ükede futbol bizim son meselemizdir. Ben de bir sıkı bir taraftarım ama bu şartlarda futbol oynanamaz” ifadelerini kullandı.

İtalya basını tartışmanın önümüzdeki günlerde daha sert bir şekilde devam edeceğini de iddia etti.