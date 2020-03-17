SPOR GÜNDEMİ

'Para konuşacak zaman değil' 'Para konuşacak zaman değil' Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.

UEFA'da kritik gün UEFA'da kritik gün Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.

'Karar devletimizindir' 'Karar devletimizindir' TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

'Futbolcular maaş almasın' 'Futbolcular maaş almasın' İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.

İtalya'da örnek destek İtalya'da örnek destek İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.