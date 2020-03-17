İtalya'da örnek destek

AKŞAM
Binlerce euro ve tıbbi malzeme bağışı yapıldı:
İnter: 300 bin maske ve 100 bin euro.
Roma: Maske ve 183 bin euro.
Juventus: Kulüp 300 bin euro, sporcular 380 bin euro.
Bonucci (Juventus): 120 bin euro nakit, 2 ulstarsyon makinesi ve 50 hava filtresi, ayrıca maske.
Bernardeschi (Juventus): 68 bin euro.
Milan: 250 bin euro ve bütün takım 1 günlük gelirini bağışladı.
Parma: 100 bin euro.
Monza: 50 bin euro ve San Gerardo Hastanesi’ne tıbbi destek.
FIGC (Futbol Federasyonu): 100 bin euro bağışlayıp, kampanya başlattı.
Petagna (SPAL): 182 bin euro.
Simone Zaza (Torino): Yerel hastaneye destek için ekipman yardımı, ve nakit para.
Insigne (Napoli): 100 bin euro.
İlicic (Atalanta): Bergamo Hastanesi’ne tıbbi ekipman ve nakit para desteği.
Zlatan İbrahimovic (Milan): Maske yardımında bulundu.
Totti (Roma efsanesi):15 makine bağışladı. Yaptığı kampanyaya bağışlar 270 bin euroyu buldu.
Armani Basketbol Takımı’nın sahibi 1 milyon 250 bin euro bağış yaptı.
Valentino Rossi (Motosikletçi): Marche Nord Hastanesi’ne bağışta bulundu. Fona 12 bin 500 euro bağış yaptı.
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
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