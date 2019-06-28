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  3. İtalya'da ikinci 'fırça' vakası! Mircea Lucescu'ya pet şişe uzattılar

İtalya'da ikinci 'fırça' vakası! Mircea Lucescu'ya pet şişe uzattılar

İtalya'da ikinci 'fırça' vakası! Mircea Lucescu'ya pet şişe uzattılar

İtalya’da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Romanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yerinde takip eden Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bir taraftar tecrübeli teknik adama pet şişe uzattı.

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'nın U-21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yla oynadığı yarı final karşılaşmasını yerinde takip etti. Almanların 4-2'lik galibiyetle finale yükseldiği mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, sevimsiz bir sürprizle karşılaştı.

Maçın oynandığı Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Luce'ye genç bir taraftar, mikrofon yerine plastik şişe uzattı. A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'ya 2-1 yendiği mücadele öncesinde havaalanında Emre Belözoğlu'na bulaşık fırçası uzatılmasını hatırlatan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

(Fanatik)

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