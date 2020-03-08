İtalya'da federasyon ile bakanlık ve futbolcular arasında kriz

İtalya Serie A'da koronavirüs krizi yaşanıyor. Federayon, ligi oynatmakta kararlı. Spor Bakanlığı ve Futbolcular Birliği ise ligi durdurma çağrısı yaptı.

İtalya Serie A'da Parma - SPAL maçı öncesi 'koronavirüs' krizi yaşandı.

İtalya Futbol Federasyonu, mücadelenin saat 15.00'de başlayacağını açıkladı. Futbolcular, santra yapmak için sahaya giderlerken Spor Bakanlığı'ndan maçı durdurma talimatı geldi. Bunun üzerine, maç ertelendi ve mücadele 15:45'te başladı.

Spor Bakanlığı, koronavirüs tehditi nedeniyle Serie A'yı durdurma kararı verebileceklerini belirterek maçın oynanmaması talebini iletti. Serie A yönetimi ise tüm sorumluluğu alarak maçı oynatma kararı aldı.

"FUTBOLCULAR BİRLİĞİ'NDEN GREV ÇAĞRISI

İtalya Futbolcular Birliği, federasyonun ligi ertelememesi üzerine oyunculara grev çağrısında bulundu.

Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, "İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi'nin bize bir talebi var. Biz onların endişelerini anlıyoruz. Şu an ligi oynatmanın hiçbir mantığı yok. Tüm halktan olağanüstü fedakarlıklar görüyoruz. Halktan maçlara gelmemelerini istiyoruz ama futbolcuların, hakemlerin, antrenörlerin sağlıklarını riske ediyoruz. O zaman taraftarlar da maçları izleyebilsin." dedi.

"FUTBOLCUDA KORONAVİRÜS MÜ TESPİT EDİLSİN"

Spadafora, "Diğer tüm spor ligleri durduruldu. İtalya Futbol Federasyonu üzerinde tarihi bir görev var. Gravina'ya alacağı her kararda destek olacağız. Futbol nedeniyle hastalık yayılırsa ne olacak. Ligi durdurmak için bir futbolcuda koronavirüs mü tespit edilmesi gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)