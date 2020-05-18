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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:01
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:13

İtalya'da 14 Haziran'a kadar spor yok

İtalya'da 14 Haziran'a kadar spor yok

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İtalya'da 14 Haziran'a kadar tüm spor faaliyetleri durduruldu. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, kısa süre önce Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu açıklamıştı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil olmak üzere ülkedeki tüm futbol liglerini 14 Haziran 2020 tarihine kadar askıya aldığını bildirdi.

FIGC’ten yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19’a karşı sıkı tedbirlerin biraz daha gevşetildiği dünkü başbakanlık kararnamesine uygun olarak 14 Haziran’a kadar tüm futbol müsabakalarını durdurdu.

Açıklamada, yetkili makamlardan gelecek bir başka karara kadar 14 Haziran'dan önce herhangi bir müsabakanın yapılmayacağı belirtildi.

Kovid-19 salgınının, Avrupa’da ilk ciddi etkilediği ülke olan İtalya’da 9 Mart tarihli başbakanlık kararnamesiyle ligler durdurulmuştu.

Ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirleri sonrasında Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle Serie A’nın da yeniden başlaması gündeme gelmişti.

FIGC daha önce de hükümetin onay vermesi durumunda ligin 13 Haziran’da başlaması kararı almıştı ancak, Başbakan Giuseppe Conte de 16 Mayıs’ta ülkedeki karantina tedbirlerinin biraz daha gevşetileceğini açıklarken, lig maçlarının devam etmesi için gerek bazı ek garantilerin şu için mevcut olmadığını ifade etmişti.

Herhangi bir futbol müsabakasının oynanması yasak olsa da Serie A takımlarına bugünden itibaren grup halinde idman yapmasına hükümetten izin çıkmıştı.

Serie A'nın yeniden başlaması için gereken koşulları netleştirmek adına; FIGC, Kovid-19 Bilim Kurulu ve hükümet üçgenindeki görüşmeler sürüyor.

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