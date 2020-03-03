İsviçre'de koronavirüs sebebiyle ligler 25 Mart'a kadar ertelendi

İsviçre 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi.
İsviçre Futbol Federasyonu, hükümetin aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 1. ve 2. liglerde daha önce ertelenen 24. hafta maçlarının ardından 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmalarının da oynanmayacağını duyurdu.
Kararın 20 kulübün yöneticileri tarafından ortak alındığı kaydedilirken ekonomik nedenlerden dolayı maçların seyircisiz oynanmasının kabul edilmediği belirtildi.
Milli maç arasının başlayacağı 23 Mart'a kadar söz konusu liglerde müsabaka yapılmayacağı ifade edilirken hükümetin vereceği yeni kararlara göre tarihin tekrar gözden geçirileceği aktarıldı.
İsviçre hükümeti, "mevcut durum ve koronavirüsün yayılması göz önünde bulundurulduğunda" en erken 15 Mart'a kadar 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm "kamuya açık ve özel" etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.
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