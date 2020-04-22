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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:55
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:56

İsveç'te liglerin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

İsveç'te liglerin 14 Haziran'da başlaması planlanıyor

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İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlaması düşünülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlaması planlanıyor.

Allsvenskan'dan yapılan açıklamada, 32 kulüp başkanının video konferansla yaptığı toplantıda liglerin 14 Haziran'da başlatılması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Maçların seyircili oynatılmasının istendiği ancak bunun için hükümetin direktiflerinin takip edileceği açıklandı.

İsveç ligleri kış şartlarının ağır geçmesi sebebiyle normalde nisan ayında başlayıp, kasım ayında sona eriyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle liglerin başlama tarihi ertelenmişti.

Öte yandan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün en son açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1765'e, virüsü taşıyanların sayısı da 15 bin 322'e çıktı. Salgında 14 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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