İstikbal Mobilya Kayserispor, Samet Aybaba'yla anlaştığını resmen açıkladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirildiğini açıkladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba’nın getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Yeni teknik direktörümüz Samet Aybaba oldu.”
Yeni teknik direktörümüz Samet Aybaba oldu.#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/VRqs7VLMl6— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 11, 2019