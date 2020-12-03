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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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İstifa etmem kovun

İstifa etmem kovun

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AKŞAM

Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane, kötü gidişe rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a 2-0 kaybeden İspanyol devinde kazan kaynıyor. Ancak Fransız teknik adam, kendi isteğiyle gitmeyeceğini belirtti. Bir anlamda kovulmayı bekliyor

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5. hafta maçlarında Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. İspanyollar, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Shakhtar Donetsk’e galibiyeti getiren golleri 57’de Dentinho ve 82’de Solomon attı. Real Madrid’i İspanya’da da 3-2 yenen Shakhtar, evinde de 3 puana ulaşmayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid’in Fransız Teknik Direktörü Zinedine Zidane, istifayı düşünmediğini söyledi.

YOLA DEVAM ETMEMİZ GEREK 

Fransız teknik adam, “Asla istifa etmeyeceğim. Oldukça zor anlar yaşadık. Sonuç da kötü oldu. Bu gerçek ama yolumuza devam etmeliyiz. İlk yarı harika geçti. Ancak gol atamadık. Bir maç kaldı ve onu mutlaka kazanmalıyız. Ben çok iyimserim. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Güçlü kalmalıyız.” şeklinde konuştu. Real Madrid kulübü, gruptaki son maçında evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Real Madrid, 7 puanla 3. sıraya geriledi.

TAZMİNATI İÇİN AYRILMAYACAK

Her ne kadar Zidane istifayı düşünmediğini söylese de Real Madrid Yönetimi’nin takımın istikrarsız gidişatından rahatsız olduğu biliniyor. Önceki haftalarda da bir kan değişimi gündeme gelmişti. Ancak Zidane önderliğinde devam edildi. Kötü skorların sürmesi halinde Zidane’ın görevine son verilecek. İspanyol basınına göre; Fransız çalıştırıcı, tazminat almak için istifa etmeyecek. Yönetim ise alternatif isimlere bakıyor.

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