İstenmeyen adam Younes Belhanda! Galatasaray'da yönetim son kozunu oynadı

SPOR GÜNDEMİ

90+4'ten Çizme'ye yolculuk 90+4'ten Çizme'ye yolculuk Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.

Plan adamı Etebo Plan adamı Etebo Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.

Zahavi'den transfer açıklaması Zahavi'den transfer açıklaması Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.

'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı' 'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı' Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.