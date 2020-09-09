İstenmeyen adam Younes Belhanda! Galatasaray'da yönetim son kozunu oynadı

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Younes Belhanda için son kozunu oynadı.
SABAH'ın haberine göre, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren menajer William D'Avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu da Galatasaray'a getirdi.
ARABİSTAN'I İSTEMİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, Etebo transferini bitiren William D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını istedi.
Faslı oyuncunun önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerde devam etmek. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan 30 yaşındaki orta sahaya, William D'Avila Avrupa'da kulüp arıyor. Galatasaray, hem Belhanda'dan bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor.
Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.
İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.
Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.
Galatasaray'da Ocak-2018'de iş başına gelen Mustafa Cengiz yönetimi ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2.5 yılda 9'u bedelsiz olarak gelen 16 futbolcunun 7'sinin bonservisleri için toplam 34.2 milyon Euro ödendi. 13 milyon euro bonservis ödenen Mbaye Diagne ve 2 milyon euro imza parası ödenen Ryan Babel dahil Mustafa Cengiz ve yönetimi kendi döneminde aldığı hiçbir oyuncuyu para kazandırarak gönderemedi.