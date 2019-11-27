'İstediğim oyuncuları biliyorsunuz demişti' Fatih Terim'in transfer raporu ortaya çıktı

TM Dijital Haber Merkezi

Club Brugge ile oynanan maçtan sonra basın toplantısında yapılacak operasyonun şifrelerini veren ve ‘Almak istediğim oyuncuları zaten biliyorsunuz” diyerek yönetime açık bir mesaj gönderen Fatih Terim’in kadro mühendisliği planı hemen hemen belli oldu.

GALATASARAY'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Mariano, Nagatomo, Belhanda, Emre Mor, Andone, talibi çıkması halinde Marcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fatih Terim’in yapılacak transferlerle köklü değişimlere gideceği anlaşılırken, sakat futbolcuların da geri dönmesiyle birlikte bambaşka bir Galatasaray’ın ortaya çıkacağı ifade edildi. Linnes’i yeniden kadroya dahil edecek olan tecrübeli teknik adamın Şener’in de iyileşmesiyle birlikte o bölgeyi garanti altına alacağı kaydedilirken, Terim’in sol beke mutlaka takviye istediği bildirildi.

BELHANDA'NIN YERİNE SHAQİRİ İDDİASI

Luyindama’nın sakatlığı, Marcao’nun iç açmaması üzerine en az bir defans oyuncusuna ihtiyacı olan Fatih Terim’in Belhanda’nın da yerini doldurabilecek kaliteli bir 10 numara arayışına çıktığı bilinirken, forvet hattına ise Falcao’nun yanına Onyekuru’nun geleceği belirtildi.

Ocak ayında Galatasaray’ın planları şu şekilde olacak

Muslera

Linnes (Şener Özbayraklı)

Transfer (Luyindama’nın yerine)

Marcao (Transfer olursa yerine stoper)

Sol bek (Transfer)

Lemina

Feghouli

10 numara (transfer)

Ömer Bayram

Falcao

Onyekuru