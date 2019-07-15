İşte Vedat Muriç'i yedekleyecek yıldız golcü! Fenerbahçe transferde gaza bastı

Geçtiğimiz sezonki futboluyla sarı lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor. İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Slimani, Ayew ve Benzia da takımlarına geri döndüler. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta flaş bir karar alarak Mehmet Topal ile de yollarını ayırdı.

Sarı-Lacivertliler geride bıraktığımız sezon hiç süre alamayan Tolga Ciğerci'yi ise kamp kadrosuna dahil etti ve yıldız futbolcu Boluspor maçında forma giyerek bir gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin 'olası transferleri ile birlikte' gelecek sezonki 11'i, yedekleri ve gönderilmesi beklenen isimleri şöyle;.

İLK 11;

ALTAY BAYINDIR - ISLA - KJAER - KOLAROV - HASAN ALİ KALDIRIM - GUSTAVO - NDIAYE - MOSES - GARRY RODRIGUES - MAX KRUSE - KALINIC