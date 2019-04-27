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İşte Ünal Karaman'ın Kadıköy planı

İşte Ünal Karaman'ın Kadıköy planı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında ilk dakikadan itibaren topa sahip olacak. Kaptırılan toplar şok presle geri alınacak. Baskı 90 dakikaya yayılacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının taktiğini belirledi. Teknik Direktör Ünal Karaman, İstanbul'daki 22 yıllık galibiyete son vermek için hazırlıklarını tamamladı.

KOZU NWAKAEME

Bordo-Mavililer deplasmanda oynayacak olmasına rağmen, "Baskılı oyun ve paslaşma" ile üç puanı kovalayacak. Karaman, oyunun ilk dakikalarından itibaren topa sahip olmayı hedefliyor. 

Rakibine kendi oyun anlayışını kabullendirmeyi hedefleyen Karaman'ın sahadaki en önemli kozları ise son haftaların formda isimleri Abdülkadir Ömür ile Nwakaeme olacak. Sağ ve sol kanatta oynayan bu iki oyuncuyla rakibi üzerinde üstünlük kurmayı amaçlıyor.

SAVUNMAYA BASKI

Bordo-Mavililer'in hocası, kaptırılan topların ise kısa bir süre içinde geri kazanılmasını istiyor. Fenerbahçe'yi hafta başından itibaren analiz eden Karaman'ın ezeli rakibine savunmada şok pres yapacağı ve topla çıkarmayacağı öğrenildi.

(Takvim)

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