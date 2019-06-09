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09 Haziran 2019 Pazar 08:01 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 08:06

İşte Türkiye'nin grubundaki puan durumu

İşte Türkiye'nin grubundaki puan durumu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

H Grubu'nda 3. karşılaşmada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Türkiye-Fransa: 2-0

Moldova-Andorra: 1-0

İzlanda-Arnavutluk: 1-0

Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

Takım                    Maç    G      B      Y    A G   YG  Puan

Türkiye                      3     3      0        0     8         0      9
Fransa                       3     2      0        1     8         3      6
İzlanda                       3     2      0        1     3        4       6
Arnavutluk                  3    1      0         2     3        3      3
Moldova                      3    1      0        2     2         8      3
Andorra                       3    0      0       3      0         6      0

Kaynak: AA

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