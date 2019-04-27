İşte Slimani'nin yeni takımı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak beklentilerin çok uzağında kalan Islam Slimani, eski takımı Sporting Lizbon'a dönmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınınında çıkan habere göre Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Slimani'yi transfer etmek için Leicester City ile görüşmelere başladı.

LEICESTER CITY ONAY VERDİ

Sporting Lizbon'un Slimani'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği, Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın da kadroda düşünmediği forvetin gidişine onay vereceği kaydedildi.

EN İYİ YILLARINI GEÇİRDİĞİ TAKIM

Kariyerinin en iyi yıllarını Sporting'de geçiren Slimani, Portekiz ekibinde 112 maçta 57 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkarken 5 gol atabilmişti. Slimani, Süper Lig'de ise 15 maçta sadece 1 gol atmıştı.

(Sporx)