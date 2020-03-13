İşte koronavirüsün vurduğu İtalya'daki futbolcularımızın son durumu

Koronavirüsünün en şiddetli yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da binden fazla insan öldü. Virüs nedeniyle İtalya'da ligler ertelenirken, gözler bu ülkede forma giyen Türk futbolculara çevrildi. Merih Demiral dün durumununun iyi olduğunu açıklamıştı. Peki Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu ne? İşte detaylar...

Dünyanın 1 numaralı gündemi koronavirüs salgını. Çin'den sonra en şiddetli şekilde İtalya'da görülen virüs binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. İtalya'da ligler ertelenirken, gözler Çizme'de futbol yaşantısını sürdüren milli isimlerde.

Juventus'ta Rugani ve Dybala'nın koronavirüse yakalanması sonrası, siyah-beyazlı takımda oynayan Merih Demiral bir açıklama yaparak iyi olduğunu ifade etmişti. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da netleşti.

Sabah'ın haberine göre milli futbolcuların durumunu yakından takip eden A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk, oyuncuların kulüpleriyle irtibata geçerek bilgi aldı.

Milan, tüm takıma pazartesi gününe kadar izin verdiği için Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Roma forması giyen Cengiz Ünder'in ise Roma'da evinden çıkmadığı ifade edildi.

Öte yandan İtalya'da tüm ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi.



