İşte koronavirüsün vurduğu İtalya'daki futbolcularımızın son durumu

Dünyanın 1 numaralı gündemi koronavirüs salgını. Çin'den sonra en şiddetli şekilde İtalya'da görülen virüs binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. İtalya'da ligler ertelenirken, gözler Çizme'de futbol yaşantısını sürdüren milli isimlerde.
Juventus'ta Rugani ve Dybala'nın koronavirüse yakalanması sonrası, siyah-beyazlı takımda oynayan Merih Demiral bir açıklama yaparak iyi olduğunu ifade etmişti. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da netleşti.
Sabah'ın haberine göre milli futbolcuların durumunu yakından takip eden A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk, oyuncuların kulüpleriyle irtibata geçerek bilgi aldı.
Milan, tüm takıma pazartesi gününe kadar izin verdiği için Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Roma forması giyen Cengiz Ünder'in ise Roma'da evinden çıkmadığı ifade edildi.
Öte yandan İtalya'da tüm ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi.
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Koronavirüsünün en şiddetli yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya'da binden fazla insan öldü. Virüs nedeniyle İtalya'da ligler ertelenirken, gözler bu ülkede forma giyen Türk futbolculara çevrildi. Merih Demiral dün durumununun iyi olduğunu açıklamıştı. Peki Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu ne? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Juventus'ta koronavirüs kabusu sürüyor! Daniele Rugani'nin ardından Paulo Dybala'nın testlerinin de pozitif çıktığı iddia edildi.
Çin'den başlayarak dünyayı saran koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaması adına alınan tedbirler açıklandı. Bu kapsamda tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Nisan ayının sonuna kadar statlarda taraftarlar olmayacak. Önümüzdeki 6 haftalık periyod sessiz geçecek.
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun Beşiktaş derbisine yetiştirilebilmesi için seferberlik ilan edilirken teknik direktör Fatih Terim her ihtimale karşı B planını da hazırladı. Tecrübeli teknik adam, Nijeryalı yıldızın muhtemel yokluğunda Emre Akbaba'ya ilk 11'de şans verecek.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi dahil Nisan ayı sonuna kadar maçların tamamı seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmıştı.