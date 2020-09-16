İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri

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Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu forvet transferi konusunda iki yıldız isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfere yeniden hız verdi. Sarı Lacivertliler, Wolfsburg'dan Marcel Tisserand'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Marcel Tisserand transferiyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe'de gündem artık forvet transferi...

Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin ardından forvet hattında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de alternatif isimler masaya yatırıldı.

Teknik direktörü Erol Bulut da yeni forvet transferlerinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da forvet transferlerini bitirmek üzere dünyaca ünlü iki yıldızla görüşmelere başladı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, forvet konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Vedat Muriç’in Lazio’ya gitmesinin ardından düğmeye basan sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı. Erol Bulut'un Mbwana Samatta'ya çok sıcak baktığı öğrenilirken transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Aston Villa’da forvette Wesley ve Watkins ilk seçenekler olurken Tanzanyalı golcü Samatta’nın gönderilmesi düşünülüyor. Her iki ayağını iyi kullanan 27 yaşındaki yıldız, kanat forvet olarak da görev alabiliyor.

İlkleri gerçekleştirdi

Mbwana Samatta, TP Mazembe ve Genk kariyerlerinde önemli başarılar elde etti. Özellikle Afrika Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2 yıl gol kralı olan, 2016’da Afrika’nın en iyi oyuncusu seçilen Samatta, Genk’te de boş durmadı. Belçika’da gelenekselleşen ‘Ebony Shoe’ yani Belçika’da oynayan en iyi Afrikalı futbolcuya verilen ödülü aldı. Özellikle 2018-19 sezonunda 32 gole ulaştı, gol krallığı kazandı.Aston Villa tarihinde de ilk Tanzanyalı olarak dikkat çekti. Tanzanya Milli Takımı’nda 10 numaralı formayı giyen ve kaptanlık yapan 27 yaşındaki yıldızın idol olarak gösterdiği isim ‘Samuel Eto’o’ oldu.

İkinci forvet Ze Luis

Porto’da da Ze Luis benzer durumda. Portekiz ekibi, Marega, Tiquinho ve Evanilson’a sahip olduğu için Ze Luis’e yer kalmıyor ve ayrılmasına sıcak bakılıyor. Sol ayağını çok iyi kullanan Cape Verde’li yıldız F.Bahçe’ye yakın duruyor.

Şampiyonluğa alışkın

Yeşil Burun Adaları’ndan Ze Luis, kariyeri boyunca kupalar ve şampiyonluklar kazanan bir isim olarak dikkat çekti. 29 yaşındaki forvet, Spartak Moskova ile 2017’de Rusya Premier Lig’i, Porto ile de 2019-20 sezonunda Portekiz Primeira Liga’yı kazandı. Daha önce Braga ile de Portekiz Lig Kupası’nı kaldıran Ze Luis, özellikle güçlü sol ayağıyla biliniyor.

2019-20 sezonu devre arasında bir dönem Tottenham’da menajer Jose Mourinho tarafından da istenen Ze Luis, Portekiz Milli Takımı’ndan davet alsa da Yeşil Burun Adaları’nı seçmişti.

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