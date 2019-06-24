İşte Fenerbahçe'nin tecrübe paketi

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE gençler ve tecrübeliler harmanlanıyor. Sarı-Lacivertliler, ilk önce deneyimli oyunculara yoğunlaştı. Cumartesi gecesi düzenlenen WinWin programında Başkan Ali Koç, “3-4 tane transferimiz var. Ama burada açıklamak istemiyorum. Hocamız Ersun Yanal’a kalp krizi geçirtmeyelim şimdi. Herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 transferimizi bitirmiş olacağız” diye konuştu. Emre ve Kruse bitti, Fejsa ve Kolarov’a az kaldı...

EMRE’NİN GOLLERİ İZLETİLDİ!..

WinWin programında, Emre Belözoğlu’nun attığı en güzel 10 gol gösterildi, stüdyodaki taraftarlar uzun süre Emre Belözoğlu’nun ismini tezahürat etti. Emre’nin mukavelesi 1 yıllık olacak, jübilesini de Sarı-Lacivertliler’de yapacak. Sonra kulüpte görev alacak. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Aleksandar Kolarov’la da 2 yıllık anlaşma yapıldı. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. İtalyan ekibiyle de görüşmeler iyi gidiyor. Kolarov tatilden sonra Fenerbahçe için yeniden İstanbul’a gelecek.

KRUSE KAMPI SORDU

Kruse’un menajeriyle yapılan görüşmeler sonuçlandı. 31 yaşındaki solak Alman golcü ile 2+1 yıllık anlaşıldı, 3 milyon euro kazanacak. Menajeri, kamp hakkında bilgi aldı. W.Bremen, oyuncusunun taleplerini karşılayamadı, diğer talipler de Alman yıldızın istekleri sebebiyle çekildi. Çok kısa süre içinde Kruse açıklaması olabilir. 30 yaşındaki Sırp orta saha Ljubomir Fejsa ile de her konuda uzlaşıldı. F.Bahçe, Benfica’ya 2 milyon euro önerdi, Portekiz ekibi Benfica, 3.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.