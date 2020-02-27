İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sorunu! Takımı onlar yaktı...

Süper Lig'in en çekişmeli sezonlarından biri yaşanırken Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve yarışının biraz gerisinde kaldı. İki takım, gol konusunda çok sıkıntı yaşamasa da kalesini korumakta güçlük çekti. Galatasaray'da Muslera, Trabzonspor'da ise Uğurcan Çakır takımlarına zirve yolunda büyük katkı sağladılar.
OPTA istatistiklerine göre bu sezon kalesine 77 isabetli şut gelen Fenerbahçe, 29 gol yedi ve kendi kalesine attığı gol hariç %36,4 oran ile performansı en düşük ikinci takım oldu. Beşiktaş ise 89 isabetli şutta 30 gol yedi ve kendi kalesine attığı gol hariç %32,6'lık performans gösterdi. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon bizimle olmayacak dediği Loris Karius, zaten eleştirilerin odağındaki isimlerden biri.
Galatasaray ve Trabzonspor en başarılı takımlar
Galatasaray ise kalesine 88 isabetli şut gelmesine rağmen %20,5 oranı ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor'un kalesine 102 isabetli şut gelmesine rağmen 23 gol yedi ve %22,5 oran yakaladı. Milli takım kalecisi Mert Günok'un formasını giydiği Başakşehir %24,7 oran ile 3.sırada ve zirvedeki takımlardan Sivasspor ise %25 oran ile 4.sırada yer aldı. Adeta kalecilerin başarısı takımların sıralamadaki yerini de belli etmiş oldu.
Kalesine gelen şutların gol olma oranı listesi (2019-2020 Süper Lig)
(Fanatik)
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