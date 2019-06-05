İşte Fatih Terim'in yeni sol beki! Galatasaray'ı 10 sene götürür

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Gelecek vaad eden yetenekli futbolculara sık sık şans veren ve yaşları 17-18 olan futbolcuları genelde kafileye dahil eden Fatih Terim Ozan Kabak’tan sonra ikinci yıldızını buldu.

Ozan Kabak’ı alt yapıdan çıkararak parlatan ve 6 ayda 12 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a gönderen Fatih Terim’in yeni prensi 18 yaşındaki Süleyman Luş oldu. Galatasaray U19 takımında oynadığı futbolla bir hayli beğeni toplayan ve Terim’in dikkatini çeken Süleyman Luş, gelecek sezon Nagatomo’nun alternatifi olarak görünürken, genç oyuncu sergilediği futbolla Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’in önüne geçtiği belirtildi. Türkiye Milli Takım alt yaş kategorilerinde görev alan ve kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Süleyman Luş, mevkisinde kendi yaşıtları arasında en yetenekli futbolcu olarak göze çarparken, yaşı daha 18 olmasına rağmen bu sezon U21 Ligi’nde şampiyon olan Galatasaray kadrosunda yer alan Süleyman Luş’un tekniği ve dinamik yapısı Fatih Terim’i bir hayli mutlu etti.

Alt yapı hocalarından tam not alan Luş, U19’da 38 maça çıktı ve 6 gol 11 asist yaptı.